Официално: Джерард е новият мениджър на Рейнджърс

Легендарният бивш капитан на Ливърпул Стивън Джерард официално е новият мениджър на Глазгоу Рейнджърс. Договорът на Стиви е за четири години, а негов асистент на "Айброкс" по всяка вероятност ще бъде друг бивш играч на мърсисайдци - Гари Макалистър. Двамата ще започнат да изпълняват задълженията си след края на този сезон.Джерард сложи край на футболната си кариера в края на 2016-а, след като изтече договорът му с ЛА Галакси. През април 2017-а Стиви пое отбора на Ливърпул до 18 години, а от началото на следващия сезон застана начело на тима до 19-години, с който стигна до 1/4-финалите на Младежката Шампионска лига."За мен е чест да стана следващия мениджър на Рейнджърс. Изпитвам огромно уважение към този футболен клуб, неговата история и традиция. Нямам търпение да започна това ново пътуване. Ще се опитаме да наградим над многобройните успехи, които клубът вече е постигнал", заяви Джерард.