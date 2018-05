Моторни спортове Кръчлоу бе най-бърз във втората MotoGP тренировка, Маркес падна 04 май 2018 | 16:30 - Обновена 0 0 0 0 1







Зад Кръчлоу пък се наредиха съотборникът на Марк – Дани Педроса и Йоан Зарко със сателитна Yamaha. По-бърз от Маркес бе и пилотът на Suzuki Андреа Яноне. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу оглави втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Испания – четвърти кръг от календара на шампионата за сезон 2018. Шампионът с Honda Марк Маркес бе начело за по-голямата част от тренировката, но избра да не излезе със задна софт гума и катастрофира в края на сесията. Марк не успя да направи последна атака и остана с пето време следобед. Той бе на четвърт секунда зад Кръчлоу, но и с две десети преднина спрямо основния си конкурент - Андреа Довициозо от Ducati, завършил шести.Зад Кръчлоу пък се наредиха съотборникът на Марк – Дани Педроса и Йоан Зарко със сателитна Yamaha. По-бърз от Маркес бе и пилотът на Suzuki Андреа Яноне. По средата на тренировката Маркес, Кръчлоу и Зарко първи записаха обиколки под минута и 39 секунди. A warning for @ValeYellow46 down at turn one #SpanishGP pic.twitter.com/XXOgCKDAQf — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2018 След силната си първа сесия Валентино Роси срещна затруднения следобед и по средата на тренировката се намираше около 19-ата позиция. В крайна сметка със съотборника му Маверик Винялес влязоха в топ 10, но вторият пилот трябва да положи повече усилия утре сутринта, за да намери автоматично място в квалификацията за полпозишън. Here's a look at the times at the end of the #MotoGP action on day one#SpanishGP pic.twitter.com/DQMu7LTlPJ — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2018

Още по темата

0 0 0 0 1 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 618 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1