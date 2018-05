Едно по-красиво откриване на "Джирото"

Тазгодишното издание на Джиро д‘Италия ще бъде по-специално, защото водеща на откриването бе не коя да е, а израелският топмодел Бар Рафаели. За първи път в историята си колоездачната обиколка на Италия започва извън Европа, като домакин на първите три етапа е Израел. Рафаели даде официалния старт на състезанието и бе главно действащо лице в откриването.

Bar Refaeli to be the official presenter of the Giro d’Italia ‘Big Start’ in Israel | Bar Refaeli è la madrina ufficiale della Grande Partenza del Giro d’Italia in Israele. #Giro #Giro101 pic.twitter.com/FIhGqGOpww