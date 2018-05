Колоездене Крис Фруум падна на тренировка преди Giro d'Italia 04 май 2018 | 14:37 0 0 0 0 1



Британският колоездач Крис Фруум падна по време на последната тренировка за индивидуалното бягане по часовник, с което днес в Йерусалим (Израел) започва Обиколката на Италия. Състезателят на "Скай", който е разузнавал трасето с дължина 9.9 км, е получил охлузвания по дясната част на тялото си и прорезна рана на коляното. Фруум е бил прегледан от лекаря на отбора и няма проблеми да стартира по-късно днес в първия етап на "Джирото".

Британецът, който е четирикратен шампион в "Тур дьо Франс", за последно е участват в Обиколката на Италия през 2010 година. Той ще се опита да спечели надпреварата за първи път в кариерата си. Голямата мечта на Фруум е да стане първият колоездач след италианеца Марко Пантани през 1998 година, който прави дубъл с победи в "Джирото" и "Тур дьо Франс". Обиколката на Италия завършва в Рим на 27 май.

Just happened during the TT recon. @chrisfroome crashed in Jerusalem! @giroditalia #Giro101 #GrandePartenza #Jerusalem #AmoreInfinito @sporza_koers #GiroSporza (c) The Cycling Hub pic.twitter.com/0GL5GNftOa — Renaat Schotte (@wielerman) May 4, 2018

