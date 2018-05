Шампионска Лига Президентът на Рома ще бъде наказан от УЕФА 04 май 2018 | 14:18 - Обновена 0 0 0 0 7



Президентът на италианския клуб беше бесен заради съдийските отсъждания, включително и играта с ръка в наказателното поле на Трент Александър-Арнолд от Ливърпул в двубоя на " Roma president Jim Pallotta: "It is very clear VAR is needed in the Champions League because you just can't let stuff like this happen. You can all look at it yourself. I know it is difficult to ref but it is really embarrassing that we lose on aggregate like that." pic.twitter.com/fDleWA6EXw — Indy Football (@IndyFootball) May 2, 2018 Президентът на Рома - Джим Палота, е изправен пред наказание от УЕФА заради поведението си по време на двубоя-реванш от полуфиналите в Шампионската лига срещу Ливърпул , игран в сряда вечерта. Европейската футболна централа обвини Палота в невъздържани реакции. Случаят ще бъде разгледан отново на 31 май, след финала в най-престижния клубен турнир в света.Президентът на италианския клуб беше бесен заради съдийските отсъждания, включително и играта с ръка в наказателното поле на Трент Александър-Арнолд от Ливърпул в двубоя на " Олимпико ". Джим Палота е пожелал бързо да бъде въведено видео повторение на спорните положения. На финала в Киев на 26 май Ливърпул ще се изправи срещу настоящия носител на трофея Реал Мадрид . "Червените" отстраниха Рома след общ резултат 7:6 от двата мача.

