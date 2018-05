Моторни спортове Довициозо бе по-бърз от Маркес с едва 0.007 сек в първата MotoGP тренировка 04 май 2018 | 12:54 - Обновена 0 0 0 0 0



Съотборникът на Дови – Хорхе Лоренсо поведе в началото, но скоро Маркес влезе в ритъм и записа серия от обиколки под минута и 40 секунди, докато никой друг пилот все още не успяваше. Кал Кръчлоу със сателитна Honda по-късно настигна Маркес с абсолютно идентично време. inseparable @calcrutchlow and @marcmarquez93 set the exact same time!#SpanishGP pic.twitter.com/OiLT5CoJk0 — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2018 Пилотът на Ducati Андреа Довициозо оглави първата свободна тренировка от MotoGP уикенда в Испания с преднина от едва 0.007 секунди спрямо световния шампион Марк Маркес. Италианецът записа най-добрата обиколка в сесията в нейния край, съумявайки да подобри представянето си в последния сектор на "Херес". Пол Еспаргаро, който поднови през седмицата договора си с КТМ , зае третата позиция в тренировката на само 0.043 секунди зад Дови.Съотборникът на Дови – Хорхе Лоренсо поведе в началото, но скоро Маркес влезе в ритъм и записа серия от обиколки под минута и 40 секунди, докато никой друг пилот все още не успяваше. Кал Кръчлоу със сателитна Honda по-късно настигна Маркес с абсолютно идентично време. Ветеранът Валентино Роси записа най-добро време седем минути преди финала на тренировката, изкачвайки се директно от десета позиция. С последните си две обиколки петима пилоти успяха да подобрят постижението на Доктора. Сателитните пилоти на Ducati Данило Петручи и Джак Милър вкараха три италиански мотоциклета в топ 5. Въпреки, че Валентино не подобри обиколката си, тя бе най-силната от тима на Yamaha. Зад него приключиха сателитният му съотборник Йоан Зарко и Кръчлоу. Маверик Винялес прекара по-голямата част от тренировката извън топ 10, но в последния момент успя да заеме деветото място. Лоренсо продължи с неубедително представяне и заедно с дуото на Suzuki останаха извън топ 10.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

