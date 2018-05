Англия Бърнли може да постигне още по-сериозни върхове под ръководството на Шон Дайк 04 май 2018 | 12:22 0 0 0 0 0



Два кръга преди края на първенството във Висшата лига Бърнли имат 6 точки повече и с 15 гола по-добра голова разлика от следващия Евертън. Участието на отбора в Европа през есента ще бъде първо за тях от сезон 1966/67, когато са участвали в турнира на Панаирните градове. А 7-о място в Премиършип наистина е впечатляващо постижение, имайки предвид факта, че през 1986/1987 година те бяха стигнали до Лига 2 или четвъртото ниво на футбола в Англия.



"Изминаха 30 години в един процес, в който основно се движехме само нагоре. Но ако трябва да бъдем честни, имахме моменти, в които се свличахме и долу, коментира Гарлик в интервю за вестник "Ланкашър Телеграф". Ако сме стигнали един връх, може би има и още един, нов, по-висок от предишния. Така че връх след връх, ти качваш цялата планина, след това следващата. И пътят никога не свършва, оптимист е президентът.



Бърнли работят с едни от най-малките заплати във Висшата лига, но разбиха очакванията, след като събраха с 14 точки повече от миналата година. И президентът на клуба признава, че преди началото на първенството са били фокусирани единствено върху оставането си в елита, но мениджърът Дайк с работата си е успял да изстиска повече от максимума от играчите.



"Нашият треньор е невероятен. Това което прави, както и верността му към клуба, е мотивацията за нашите играчи да дават най-доброто от себе си. Всичко в този човек е фантастично, не може да се нарадва президентът на Бърнли Майк Гарлик. Следващата среща на Бърнли в изключителния им сезон е в неделя, когато гостуват на намиращия се над тях отбор на Арсенал. Why is Sean Dyche not being considered as Arsene Wenger's successor at Arsenal?



The Soccer Saturday panel discuss https://t.co/qU2ANcqlLP pic.twitter.com/bXaSWTmPsD — Sky Sports PL (@SkySportsPL) May 3, 2018 Бърнли има потенциала да достигни още по-високи нива под ръководството на сегашния си мениджър Шон Дайк, заяви президентът на клуба Майк Гарлик след реално осигуреното 7-о място от отбора в крайното класиране и участие в Лига Европа на есен.Два кръга преди края на първенството във Висшата лига Бърнли имат 6 точки повече и с 15 гола по-добра голова разлика от следващия Евертън. Участието на отбора в Европа през есента ще бъде първо за тях от сезон 1966/67, когато са участвали в турнира на Панаирните градове. А 7-о място в Премиършип наистина е впечатляващо постижение, имайки предвид факта, че през 1986/1987 година те бяха стигнали до Лига 2 или четвъртото ниво на футбола в Англия."Изминаха 30 години в един процес, в който основно се движехме само нагоре. Но ако трябва да бъдем честни, имахме моменти, в които се свличахме и долу, коментира Гарлик в интервю за вестник "Ланкашър Телеграф". Ако сме стигнали един връх, може би има и още един, нов, по-висок от предишния. Така че връх след връх, ти качваш цялата планина, след това следващата. И пътят никога не свършва, оптимист е президентът.Бърнли работят с едни от най-малките заплати във Висшата лига, но разбиха очакванията, след като събраха с 14 точки повече от миналата година. И президентът на клуба признава, че преди началото на първенството са били фокусирани единствено върху оставането си в елита, но мениджърът Дайк с работата си е успял да изстиска повече от максимума от играчите."Нашият треньор е невероятен. Това което прави, както и верността му към клуба, е мотивацията за нашите играчи да дават най-доброто от себе си. Всичко в този човек е фантастично, не може да се нарадва президентът на Бърнли Майк Гарлик. Следващата среща на Бърнли в изключителния им сезон е в неделя, когато гостуват на намиращия се над тях отбор на Арсенал. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 467

1