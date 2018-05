Бейзбол МЛБ обявява мачовете в Лондон идния вторник 04 май 2018 | 11:41 0 0 0 0 0



Ще бъде съобщено, че британската столица ще приеме серия от два мача между Бостън Ред Сокс и Ню Йорк Янкис по време на редовния сезон през 2019 г. Арена на първите в историята двубои от Висшата бейзболна лига на територията на Стария континент ще бъде Олимпийският стадион от игрите в Лондон '12, използван сега от футболния Уест Хем в Премиършип. Формален домакин в срещите на 29-30 юни догодина ще бъдат "червените чорапи".



MLB to announce Yankees, Red Sox will play two-game series in London next season https://t.co/EtOBTr2pnx pic.twitter.com/2Otlo5ZqDF — NY Daily News Sports (@NYDNSports) May 3, 2018

"Никога не съм бил в Лондон, така че нямам търпение – коментира мениджърът на "янките" Аарън Буун. – Разбира се, има много време. Но всички се надяваме, че това е нещо, което ще спомогне за растежа на нашата игра. Очевидно ще имаме два добри отбора там и това ще бъде страхотно за спорта."



И двата велики бейзболни клуба имат европейска връзка. Собственикът на Бостън Ред Сокс – "Фенуей Спортс Груп", е собственик и на английския футболен гранд Ливърпул. Ню Йорк Янкис пък е съакционер с Манчестър Сити във футболния проект на "гражданите" в МЛС – Ню Йорк Сити, който играе домакинските си мачове на ст. "Янки".



The London Stadium will host MLB match Boston Red Sox vs New York Yankees in 2019. pic.twitter.com/pNu9oyK4q8 — West Ham News (@whufc_news) May 3, 2018

Според колективния трудов договор на МЛБ всеки бейзболист, който пътува за турнето в Лондон, ще получи допълнително възнаграждение в размер на $60 000.



