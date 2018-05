НБА Нереален ЛеБрон прати Торонто в нокдаун 04 май 2018 | 10:45 - Обновена 0 0 0 0 7

LeBron James is the first player in NBA History to record at least 40 points and 14 assists in an #NBAPlayoffs game. @EliasSports pic.twitter.com/tJXGVuVY3G — NBA.com/Stats (@nbastats) May 4, 2018

Джеймс заяви, че не е доволен от представянето си в първия мач, в който направи “трипъл-дабъл”, но не стреля добре. В мач №2 той превключи на следващата предавка и вкара 43 точки, които допълни с 14 асистенции, 8 борби и 1 отнета топка при 18/25 в стрелбата за 2 точки, 1/3 от тройката и 4/8 от наказателната линия.

LeBron James made 7 fadeaway jumpers in Game 2.



That is tied for the most by any player in a playoff game since the data became available in 2001-02.



Klay Thompson had 7 in 2015 per NBA Advanced Stats. pic.twitter.com/c1a1fxNApO — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 4, 2018

Този път Краля получи подкрепа от Кевин Лав, завършил с 31 точки и 11 борби, Джей Ар Смит, който изигра най-стабилния си мач в плейофите до момента с 15 точки, както и Джеф Грийн (14 точки) и Джордж Хил (13). В третата част Джеймс и Лав се комбинираха за общо 24 реализирани точки, колкото вкара и целия отбор на домакините.

LeBron James vs. DeMar DeRozan and Kyle Lowry in Game 2. Wow. #Cavs #Raptors #WhateverItTakes #WeTheNorth pic.twitter.com/LVYQ8p3RcG — Tomer Azarly (@TomerAzarly) May 4, 2018

ДеМар ДеРоузън бе най-резултатен за Раптърс с 24 точки, докато Кайл Лаури вкара 21. Йонас Валанчюнас завърши с 16 точки и 12 борби.



Мач №3 е в събота. ЛеБрон Джеймс изнесе поредния си открит урок, след като изведе Кливланд до втора победа като гост на Торонто, този път със 128:110. Суперзвездата на Кавалиърс прати канадците в нокдаун и сега серията се връща в Охайо при мечтан резултат за миналогодишните финалисти - 2-0, като следващата им цел ще бъде да приключат Раптърс на собствен терен.

1