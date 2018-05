Зимни спортове Никой не може да взема надмощие в серията Питсбърг - Вашингтон 04 май 2018 | 10:33 0 0 0 0 0 Mark your calendars!



Game 6: Monday, May 7, 7:00PM ET.



Game 7*: Wednesday, May 9, 7:30PM ET.



Носителят на Купа "Стенли" Питсбърг се наложи с 3:1 над гостуващия Вашингтон и изравни на 2:2 победи резултата в полуфиналната плейофна серия в Източната конференция на Националната хокейна лига. Джейк Генцел се отличи с две попадения, Евгени Малкин добави гол, а Сидни Кросби завърши с две асистенции. Вратарят Мат Мъри отрази 20 шайби за шампионите. Ти Джей Оши вкара за столичани, а Брейдън Холтби спаси 21 удара.

