Изигра ли Ичиро Сузуки последния си мач?

"Когато започна да използвам бастун, тогава ще знам, че съм готов да се пенсионирам", настоя 44-годишният японец, оставяйки вратата отворена за завръщане през 2019 г. Като се има предвид, че следващият сезон на Мейджър лийг ще бъде официално открит с мачове между Сиатъл и Оукланд в Токио, то лесно може да се предположи кога и къде ветеранът ще каже "Сбогом" на бейзбола.



Засега е сигурно, че Сузуки повече няма да играе през 2018 г. От вчера той е назначен като "специален асистент на президента". Това обаче съвсем не означава, че Ичиро ще седне на бюро в някой офис, дори напротив – задълженията му ще включват да продължи да прави това, което е правил всеки ден от своите 18 сезона във Висшата лига.



Японецът ще продължи тренира с отбора, ще участва в загрявката преди мачовете, дори ще се включва в батинг практиката. Едва когато мачът започне, той ще трябва да напусне дъгаута и да заеме своето ново място в съблекалнята. Занапред Ичиро Сузуки ще бъде нещо като играещ треньор, който няма да играе. Поне не през 2018 г.



"Последните два месеца бяха най-щастливите в цялата ми кариера. Знаех, че ще дойде ден, в който ще трябва да напусна полето. Но Маринърс ми даде възможност да остана. Заради моите съотборници, които са такива страхотни момчета и означават толкова много за мен, и заради клуба, който толкова много обичам, искам да остана и да помогна по какъвто начин мога", сподели Ичиро пред пресата на ст. "Сейфко Фийлд".



От началото на новото първенство Сузуки игра в 15 мача, в последния от които бе титуляр в левия аутфилд срещу Оукланд в сряда. Той завърши 0 от 3 с база за боли и отбелязана точка. Финалната му статистика за 2018 г. представлява коефициент на батиране .205 (9 от 44) с 3 бази за боли и 7 страйкаута.



"Не смятаме, че това затваря книгата в кариерата на Ичиро като играч. Нито пък като играч на Сиатъл Маринърс – лаконичен бе генералният мениджър на "моряците" Джери Дипото. – Той остава в съблекалнята, защото е необходим там. Другите играчи го възприемат като Далай Лама."



Ичиро Сузуки дебютира в МЛБ през 2001 г. и моментално резервира бъдещото си членство в Залата на славата. Той бе избран едновременно за "Новобранец на годината" и MVP в Американската лига, след което нареди 10 поредни участия в Мача на звездите. В американската му визитка има още 10 "Златни ръкавици", 3 "Сребърни слъгъра" и рекордните 262 хита в един сезон.



За общо 18 сезона в Сиатъл Маринърс (2001-2012, 2018), Ню Йорк Янкис (2012-2014) и Маями Марлинс (2015-2017) японецът има среден коефициент .311 с 3089 хита, които му отреждат 22-ро място във вечната ранглиста.



"Сега очевидно съм в нова ситуация – сподели роденият на 22 октомври 1973 г. бейзболист. – Но определено смятам да играя отново, затова и ще продължа да тренирам и да правя необходимите неща, за да ставам по-добър. За мен все още е трудно да си представя, че повече няма да играя."



Сиатъл Маринърс - Оукланд Атлетикс 4:1



ст. "Сейфко Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ОУКЛАНД

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

6

1

СИАТЪЛ

1

0

3

0

0

0

0

0

Х

4

7

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 3 МАЙ:



Американска лига



Кливланд Индиънс - Торонто Блу Джейс 11:13 (11 ининга)*

Кливланд Индиънс - Торонто Блу Джейс 13:4*

Хюстън Астрос - Ню Йорк Янкис 5:6

Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгърс 10:6

Тексас Рейнджърс - Бостън Ред Сокс 11:5

Чикаго Уайт Сокс - Минесота Туинс 6:5

Лос Анджелис Ейнджълс - Балтимор Ориолс 12:3



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Питсбърг Пайрътс 3:1

Ню Йорк Метс - Атланта Брейвс 0:11

Аризона Дайъмъндбекс - Лос Анджелис Доджърс 2:5



---

*Дабълхедър





Кливланд Индиънс - Торонто Блу Джейс(11 ининга)*Кливланд Индиънс - Торонто Блу ДжейсХюстън Астрос - Ню Йорк ЯнкисКанзас Сити Роялс - Детройт ТайгърсТексас Рейнджърс - Бостън Ред СоксЧикаго Уайт Сокс - Минесота ТуинсЛос Анджелис Ейнджълс - Балтимор ОриолсВашингтон Нешънълс - Питсбърг ПайрътсНю Йорк Метс - Атланта БрейвсАризона Дайъмъндбекс - Лос Анджелис Доджърс---Дабълхедър

1