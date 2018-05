Тенис Григор Димитров се завърна в топ 4! 03 май 2018 | 18:40 - Обновена 0 0 0 0 4

Hard luck for newly wed Marin #Cilic who lost against Jaziri in Istanbul round of 16 6-4 6-2 pic.twitter.com/gqLvUNLwGC — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 3, 2018

Хърватинът отстъпи с 4:6, 2:6 на Малек Жазири, който измъчи докрай Димитров на осминафиналите в Барселона (АТР500), а сега постигна първата победа в кариерата си над Чилич. Така роденият в Междугорие, Босна и Херцеговина, гигант не можа да защити единствената титла, която спечели миналата година. Съответно от актива му се отнемат автоматично 205 точки и той вече има 4780, а Димитров е с 4950.



Поражението на Чилич не е толкова изненадващо с оглед спада на резултатите му след Australian Open 2018, където игра финал, а преди това имаше полуфинал в Пуне (АТР250). Хърватинът тъкмо се завърна на корта след едноседмична почивка, която взе покрай сватбата си с Кристина Милкович и е очаквано да не бъде пределно концентриран за игра.

The best day ever! #justmarried pic.twitter.com/4QYuGKsDtl — Marin Cilic (@cilic_marin) May 3, 2018

Победата над Чилич пък е продължение на възходящата линия на Джазири, който в първите два месеца от годината бе със съотношение 2-6 победи-загуби, но след това записа полуфинал в Дубай (АТР500), титла в Чалънджър, четвъртфинал в Маракеш (АТР250) и осминафинал в Барселона.



