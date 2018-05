Моторни спортове Алонсо е изненадан от решението на Дженсън Бътън да кара на "Льо Ман" 03 май 2018 | 16:48 0 0 0 0 0 .@alo_oficial wont be the only F1 driver at the World Endurance Championships



https://t.co/HERwfFKUuO pic.twitter.com/9iKRitdWBQ — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 29, 2018 Фернандо Алонсо е бил изненадан да разбере, че бившият му съотборник в Макларън Дженсън Бътън е решил да кара в тазгодишните "24 часа на Льо Ман". Испанецът ще направи дебюта си в световните серии по издръжливост този уикенд с "6-те часа на Спа" с Toyota, докато Бътън ще започне сезона с легендарното 24-часово състезание и частния тим SMP Racing. Бътън се оттегли от Формула 1 през 2016 година, а оттогава се върна само за една Гран При на Монако, за да замести Алонсо. Преди да добави световните серии по издръжливост в графика си за 2018-а, Бътън подписа договор в японските Super GT серии. "Мисля, че е хубаво да пробва различни неща. Ние бяхме съотборници за няколко години, но се състезавахме един срещу друг цели 16 години. Преди той не искаше да чува за нищо друго освен Формула 1. Изненадан съм от него. Радвам се, че ще се срещнем отново, защото той е страхотен пилот и голям талант. Сигурен съм, че ще се наслади на Льо Ман", сподели Алонсо. Правилата в шампионата по издръжливост тази година са оптимизирани, така че конкуренцията в най-високия клас LMP1 да бъде минимална и разликата между Toyota и частните отбори да не се усеща както предишните сезони.

