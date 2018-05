Бойни спортове Хей и Белю се сборичкаха на пресконференцията си (видео) 03 май 2018 | 16:08 0 0 0 2 3

Watch Hayes left hand closely. He gets his fist ready. It’s real! pic.twitter.com/DgYb0e8KsL — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) May 3, 2018

“Планът е да натисна газта след седмия рунд. Ако той е толкова издръжлив, колкото всички казват, значи ще направим страхотен мач. Но се съмнявам, защото планирам в първите шест рунда да го изтощя и после да натисна. Не искам последният ми мач да е някаква загуба, така че ще дам всичко и ще заложа всичко, за да изчистя реномето си”, каза Хей. Дейвид Хей и Тони Белю допринесоха за шоуто преди реванша помежду си в събота вечер с експлозивен финал на официалната пресконференция преди дългоочаквания във Великобритания сблъсък. Двамата се сбутаха пред журналистите и пред камерите, за да покажат, че нямат търпение да излязат един срещу друг на ринга час по-скоро.“Дейвид никога не е показвал, че може да издържи 12 рунда. Освен това, в бокса никой не става по-добър с годините - просто не се случва. Вижте Бърнард Хопкинс и Джордж Форман - винаги свършва зле. Не вярвам, че може да ме нокаутира в края”, сподели Белю. “Аз се качих в по-горна категория и станах по-мъдър с времето, а не по-добър. А той е бил безспорен шампион в полутежка категория и световен шампион в тежката, но сега е далеч от най-доброто си ниво. Показвам респект към Дейвид и му давам шанс за реванш, но той беше толкова арогантен, че дори не искаше такава клауза в договора, което е нечувано на такова ниво”, обясни Белю.“Планът е да натисна газта след седмия рунд. Ако той е толкова издръжлив, колкото всички казват, значи ще направим страхотен мач. Но се съмнявам, защото планирам в първите шест рунда да го изтощя и после да натисна. Не искам последният ми мач да е някаква загуба, така че ще дам всичко и ще заложа всичко, за да изчистя реномето си”, каза Хей.

