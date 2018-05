Тенис В Щутгарт се подмазват на Федерер с нова тревна настилка 03 май 2018 | 15:30 0 0 0 0 0

„The Greatest of All Time“ is back @rogerfederer schlägt beim @MercedesCup 2018 auf. Sichert euch schnell eure Tickets, um Rogerlive beim Stuttgarter Rasenturnier anzufeuern: https://t.co/2Acl1fkqx8#MercedesCup #roadtowimbledon #GOAT #stuttgart @Wimbledon @ATPWorldTour pic.twitter.com/wY1uMjEgEr — MercedesCup (@MercedesCup) May 2, 2018

“Невероятна чест и привилегия за нас е фактът, че Роджър - най-великият за всички времена - играе за трети път в Щутгарт. В последните две години той ни гарантира разпродадени билети на централния корт, като сега присъствието му също много вдига реномето на турнира. За да му осигурим идеални условия, които да приличат на “Уимбълдън”, сме подготвили изцяло ново тревно покритие на корта”, обясни турнирният директор Едвин Вайндорфер, който има опит със събитията на трева от престоя си в Майорка, когато участваше с организацията на женския турнир. От 2015-а насам в Щутгарт надпреварата се провежда на трева и през юни месец, а не през юли на клей, както беше допреди. Организаторите на тенис турнира от сериите АТР250 в Щутгарт не крият щастието си от привличането на Роджър Федерер в основната схема за трети пореден сезон. Швейцарецът обяви присъствието си вчера, а малко по-късно участие отказа Григор Димитров, който иначе бе първият сигурен състезател в турнира и бе обявен още септември миналата година.“Невероятна чест и привилегия за нас е фактът, че Роджър - най-великият за всички времена - играе за трети път в Щутгарт. В последните две години той ни гарантира разпродадени билети на централния корт, като сега присъствието му също много вдига реномето на турнира. За да му осигурим идеални условия, които да приличат на “Уимбълдън”, сме подготвили изцяло ново тревно покритие на корта”, обясни турнирният директор Едвин Вайндорфер, който има опит със събитията на трева от престоя си в Майорка, когато участваше с организацията на женския турнир. От 2015-а насам в Щутгарт надпреварата се провежда на трева и през юни месец, а не през юли на клей, както беше допреди.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1357

1