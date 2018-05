Снукър Имам бляскаво бъдеще, въпреки мизерната игра в “Крусибъл” 03 май 2018 | 15:07 0 0 0 0 0



Хенри е бил наставник на световни шампиони като Стивън Хендри, Питър Ебдън, Шон Мърфи и Греъм Дот, а помага на Пистолета вече шест седмици. Алън обаче нямаше как да се справи с предизвикателството Кайрън Уилсън, защото загуби седем от осемте фрейма във втората сесия.

Mark Allen said he simply didn’t play well enough in his Crucible quarter-final defeat against Kyren Wilson.



“I don’t want to take too much away from Kyren because he has just battered me 13-6, but I missed lots of chances.” Allen said. pic.twitter.com/RazIegvQLP — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 2, 2018

“Нищо не можех да направя, за да провокирам някаква спортна злоба в себе си, след като изиграх толкова слаба втора сесия. Нямаш право да губиш сесия 1:7 в “Крусибъл”, просто няма връщане назад. Много разчитам на вкарването си, но през тези два дни беше просто мизерно.



