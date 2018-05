Испания Китайците купуват вино за милиони заради Иниеста 03 май 2018 | 14:53 - Обновена 0 0 0 1 2

Andres Iniesta’s appreciation video. pic.twitter.com/GcZHGNre09 — Football Stuff (@FootbalIStuff) April 28, 2018

Според El Mundo договорът на Дон Андрес с китайците ще бъде за три години, а общата сума, която той ще заработи за този период и която ще бъде освободена от всякакви данъци е… 81 милиона евро! Това означава, че годишната му заплата е в размер на 27 милиона евро и е по-голяма от тази на

Chinese Super League side Chongqing Dangdai Lifan have offered to buy SIX million bottles of wine [€6 each] from Andrés Iniesta's company, Bodega Iniesta, as part of a deal to sign for the club.



They'll also offer him €27m per season across the next three years [El Mundo] pic.twitter.com/tbEGocWd3b — FourFourTweet (@FourFourTweet) May 3, 2018

Освен това в споразумението между Иниеста и китайците фигурира и клауза, според която те ще купят 6 милиона бутилки вино от избата му. Общата стойност на тази инвестиция е 36 милиона евро, а това означава, че за тригодишния си престой на изток, той ще прибере общо 117 милиона евро.



Винарната на Андрес е в родното му градче Фуентеалбийя. Преминаването на Андрес Иниеста в Китай е въпрос на време, а след като официално оповести решението си да напусне Барселона , за да заиграе в Азия, испанската легенда е станал обект на още по-сериозна офанзива от страна на бъдещия си работодател. Ръководстовто на Чонкинг Дангай Лифан, където осмицата на Барса трябва да заиграе от лятото, е готово буквално на всичко, за да угоди напълно на магическия халф и да изпълни всичките му изисквания.Според El Mundo договорът на Дон Андрес с китайците ще бъде за три години, а общата сума, която той ще заработи за този период и която ще бъде освободена от всякакви данъци е… 81 милиона евро! Това означава, че годишната му заплата е в размер на 27 милиона евро и е по-голяма от тази на Кристиано Роналдо Реал Мадрид , защото седмицата на “белите” прибира “скромните” 21 милиона.Освен това в споразумението между Иниеста и китайците фигурира и клауза, според която те ще купят 6 милиона бутилки вино от избата му. Общата стойност на тази инвестиция е 36 милиона евро, а това означава, че за тригодишния си престой на изток, той ще прибере общо 117 милиона евро.Винарната на Андрес е в родното му градче Фуентеалбийя.

Още по темата

0 0 0 1 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 8168 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1