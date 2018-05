Тенис Серина Уилямс се отказа от Мадрид 03 май 2018 | 14:36 - Обновена 0 0 0 0 1

“Съжаляваме за отсъствието на Серина и й пожелаваме бързо възстановяване. Тя е една от големите шампионки на спорта и се надяваме в бъдеще да я видим в Мадрид”, коментира турнирният директор Маноло Сантана.



Уилямс направи завръщането си на корта в Индиън Уелс през март, където спечели два мача, преди да отпадне от сестра си Винъс. Впоследствие загуби в първи кръг в Маями от шампионката на Индиън Уелс 2018 Наоми Осака, като не говори изобщо пред медиите, защото бе разочарована от представянето си.

Очаква се следващият турнир с участие на Серина да бъде в Рим, след което й предстои “Ролан Гарос”.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

