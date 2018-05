Снукър Хигинс: Шокиран съм, не знам как победих Джъд 03 май 2018 | 13:27 0 0 0 0 1

Memorable.#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/9S9jKuwaTt — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

“Беше нова класика, не знам защо с Джъд винаги правим страхотни мачове и той все няма голям късмет срещу мен. Още съм шокиран, защото не знам как не загубих, не знам как докарах резултата до 13:12. При 4:7 той беше между топките и пропусна розова, а ако беше станало 4:8, Джъд щеше да е много, много силен фаворит за победата. Само че знаех, че при 5:7 имам шансове за обрат и точно така се получи.

Накрая и двамата правехме безумни удари, защото в такъв момент е много трудно да си на масата и целиш абсолютно всичко с надеждата да реализираш. Много съм щастлив, че победих.

"I'm still shocked"



John Higgins has been involved in some great matches over the years.



Beating Judd Trump in a final frame decider at the Crucible is right up there! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/rmXpnYAGxO — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

Имал съм няколко полуфинала и преди, но като по-млад ги приемах повече за даденост, защото не осъзнавах цялостта на случващото се. Сега вече се наслаждавам и ги ценя много повече. Няма друга такава зала като “Крусибъл”, когато стане въпрос за напечени битки от напредналата фаза на турнирите.

Кайрън е страхотен професионалист и много силен играч, той тренира много с треньора си и мисли основно за снукър. Има невероятна увереност в себе си и е сигурен, че ще стане световен шампион - ако не сега, то в бъдеще. Мисля, че наистина ще бъде шампион, защото е приятно да го гледаш толкова уверен в себе си около масата.

Four-time is through, edging Judd Trump 13-12 in a Crucible classic...



It's semi final #9 here for John Higgins!



Could a fifth world crown be on its way to the Scot? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/qzksFWQapq — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

Финал с Марк Уилямс би бил истинска приказка. Никога не сме играли финал на Световното, а на други турнири, докато в “Крусибъл” сме имали напрегнати полуфинали, но никога финал.

Финал с Марк Уилямс би бил истинска приказка. Никога не сме играли финал на Световното, а на други турнири, докато в "Крусибъл" сме имали напрегнати полуфинали, но никога финал.

Нямам търпение отново да изляза сред феновете в залата в "Крусибъл", когато има само една маса", сподели Хигинс.

