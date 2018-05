Снукър Тръмп: Никой нямаше да играе толкова добре срещу Хигинс 03 май 2018 | 12:57 - Обновена 0 0 0 0 1

Judd Trump said he was “unlucky” but has to start winning big tournaments after his agonising 13-12 loss to John Higgins.



“He played some amazing snooker but I played as good as I could,” Trump said.



“He is one of the best of all time and I still only just lost.” pic.twitter.com/msiNOpnMdu — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 2, 2018

“Държах се в резултата до края. Той почти не пропусна топка в последната сесия и въпреки това стигнах до 12:12. Не е пропусната възможност, защото играх възможно най-добре”, сподели Тръмп, който имаше аванс от 7:3, но след това Вълшебника от Уишоу спечели пет поредни фрейма, за да обърне до 8:7. Английският левичар все пак отговори подобаващо с три последователни партии на сметката си, но два брейка от 70 изведоха Хигинс само на фрейм от победата при 12:11.

What. A. Match.



John Higgins wins an absolute Crucible classic 13-12 against Judd Trump, having trailed 7-3 and 11-9.



The crowd loved it. pic.twitter.com/4KMTL0sZop — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 2, 2018

“Нямах късмет в последния фрейм. Той игра наистина много добре в последните четири-пет партии, но аз направих отлично разчистване, за да изравня 12:12 и просто се надявах на някакъв шанс в заключителния фрейм. Той игра невероятен снукър, но аз удържах. Трябва ти късмет срещу него, но не се случи.



Освен срещу Бари Хоукинс, бих спечелил всяка сесия от всеки мач на това първенство, доколкото гледах другите мачове. Не мисля, че някой друг в световен мащаб щеше да играе толкова силно срещу Джон, не мисля, че някой щеше да докара резултата до 12:12. Той е вторият или третият най-велик в историята и играе по най-добрия възможен начин, а аз все пак едва загубих, просто нямах много късмет в последния фрейм.

IT'S ALL OVER! ‍



John Higgins holds his nerve to edge out Judd Trump 13-12 in an epic contest to move through to the Semi-Finals of the World Championship! #BBCSnooker pic.twitter.com/U8vOvWidIG — Live Snooker (@Livesnooker) May 2, 2018

