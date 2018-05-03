ЦСКА-София Cska-Sofia

Ботев (Пловдив) 2:1 ЦСКА-София

последен:
29.04.2018

ЦСКА-София - Лудогорец

следващ:
05.05.2018

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Стамен Белчев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Обявиха съдията на мача ЦСКА-София и Лудогорец

03 май 2018 | 12:21 - Обновена
Обявиха съдията на мача ЦСКА-София и Лудогорец
Международният съдия Никола Попов ще ръководи дербито от 7-ия кръг на шампионския плейф на Първа лига между ЦСКА-София и Лудогорец. Двата тима излизат на стадион "Васил Левски" в събота от 20:00 часа. Стефан Апостолов ще ръководи Левски и Ботев (Пловдив).


Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Първа лига:
ПЪРВА ШЕСТИЦА, 7-и кръг:
4 Май 2018 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Ботев АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Николай Йорданов Колев ДАС2: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Веселин Богданов Йорданов

5 Май 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Димитър Русенов Русев ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Евгени Тодоров Геров

6 Май 2018 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ФК Верея (Стара Загора)
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Кольо Димитров Данев


ПЛЕЙОФИ 1 (за място в Лига Европа)- ПЪРВИ СРЕЩИ
4 Май 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Славия АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Георги Крумов Виделов

5 Май 2018 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Черно море - Септември София
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Младен Маринчев Маринов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Мустафа Севди Шефкет
СН: Димитър Панайотов Костов

Плейофи 2 (за оставане в Първа лига):
6 Май 2018 г. Неделя 17:30 ч.
Витоша - ФК Дунав 2010 (Русе)
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Драгомир Димитров Драганов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Константин Делов Писков

7, Май 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Етър - ОФК Пирин (Благоевград)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Даниел Милков Ников ДАС1: Радослав Петров Гидженов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Антон Симеонов Генов

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Добави коментар ›› Коментари (9)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
и
(Гост) 9
отговор
03 май 2018 | 20:06

цска ке бие Рейтинг: 2 2

Боби
(Гост) 8
отговор
03 май 2018 | 19:41

Здравни книжки - 20лв. Мониторинг -50 лв. Хасеп - 200 лв. 0897 700 170 Рейтинг: 0 0

лудия макс
(Гост) 7
отговор
03 май 2018 | 18:20

мач без значение за лудогорец шампон за 7 пореден път е лудогорец левски взима купата на българия а това цска няма никога спечелена купа бъркате го с стария цска кадето фалира Рейтинг: 1 2

barcelona
(Гост)
03 май 2018 | 19:30

Да умре майка ти дано! Фен съм на Лудогорец! Рейтинг: 2 1

7799
(Гост) 6
отговор
03 май 2018 | 16:06

МОЛЯ ГОСПОДИН ДОМУСЧИЕВ ДА НАПРАВИ ПОДАРЪК НА БОРЧЕТО КАТО ПОМОЛИ ШЕФА НА СЪДИИТЕ ДА ИЗПРАТИ Г . КАБАКОВ ЗА СЪДИЯ . ТАКА И ТОЙ ЩЕ УЧАСТВА В ПРАЗНИЦИТЕ НА ОТБОРА НА КОЙТО НАЙ - МНОГО Е ПОМАГАЛ . Г . КАБАКОВ ЗАСЛУЖАВА ТОВА ПРИСЪСТВИЕ . Рейтинг: 9 3

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

barcelona
(Гост)
03 май 2018 | 19:30

Ти си малоумен бе! Кабаков помагаше на Уефски! Рейтинг: 3 0

STANLY
(Гост)
03 май 2018 | 16:15

Н. Попов също заслужава но е след Кабаков . Уместно предложение . Рейтинг: 6 3

Славия
(Гост) 5
отговор
03 май 2018 | 14:19

Отиде си комунистическият ни заместител и вековното дерби се завърна. Рейтинг: 2 7

.|.
(Гост)
03 май 2018 | 14:29

Не думай... За 7г. съществуване Селчогорец ви дублира успехите, за които се мъчите 100 и няколко (доколко това, което в момента е на Овча Купел, е онова от 1913г. е съвсем отделна тема). Рейтинг: 6 2

.|.
(Гост) 4
отговор
03 май 2018 | 14:17

Трябваше да е Волен Чинков, ама с тия прелитащи самолети... знаеш ли какво могат да пуснат :-))) Рейтинг: 6 2

има и друг вариант:
(Гост)
03 май 2018 | 15:39

А защо не Кабачето. Рейтинг: 5 1

ferro
(Гост) 3
отговор
03 май 2018 | 13:50

И Мароканец да е съдията,Лудогорец си е Лудогорец!!!! Рейтинг: 8 4

Lud
(Гост) 2
отговор
03 май 2018 | 12:41

0:4 Рейтинг: 7 8

Алкохолика от Лудогорец
(Гост) 1
отговор
03 май 2018 | 12:29

Еххх добре,че не е Кабаков :D Рейтинг: 9 7

Кире Параходо
(Гост)
03 май 2018 | 12:34

... или Волен Чинков .... Рейтинг: 11 4 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                  Ботев пътува за София с 19 футболисти
                
                
                  Ботев пътува за София с 19 футболисти

                 
                
              

              

                
                  
                  Групата на Левски за мача с Ботев (Пд)
                
                
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                  ЦСКА-София: Ще си платим за хеликоптерите

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София с първо ново попълнение, подписа с вратар на Уест Хам
                
                
                  ЦСКА-София с първо ново попълнение, подписа с вратар на Уест Хам

                 
                
              

              

                
                  
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                  ЦСКА-София взе решение за Каранга

                 
                
              

              

                
                  
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                  Босът на "червените": ЦСКА до гроб! Завинаги един от вас, Гриша Ганчев

                 
                
              

              

                
                  
                  Фен клуб “ЦСКА-Видин” подарява билети за ЦСКА-София - Лудогорец, бройката е ограничена
                
                
                  Фен клуб “ЦСКА-Видин” подарява билети за ЦСКА-София - Лудогорец, бройката е ограничена

                 
                
              

              

                
                  
                  Глобиха Ботев Пд, ЦСКА-София и Етър с по 1000 лева
                
                
                  Глобиха Ботев Пд, ЦСКА-София и Етър с по 1000 лева

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Пазете Стамен Белчев!
30 април 2018

Настъпи време за оправдания. Няма нищо по-лесно от това ЦСКА-София да намери изкупителна жертва в лицето на Стамен Белчев за шумния провал на “червените”. Сега всички се нахвърлят върху треньора. Колко ...









							
							
						

						
						






Камата: Аз съм само една малка частица от ...
27 април 2018

ЦСКА-София се подготвя за празник. Следващата събота легенди от всички над 40 вида спорт ще застанат под знамето на ЦСКА. Да разкажат някоя история, да си припомнят славното минало и да начертаят плановете за светло ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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