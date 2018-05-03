Обявиха съдията на мача ЦСКА-София и Лудогорец

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Поразителна прилика! Вижте какъв двойник има Мохамед Салах (видео + галерия)
Двойник на звездата на Ливърпул Мохамед Салах се появи в родината на 25-годишния нападател - Египет. Приликата между двамата е наистина поразителна, както ще се убедите сами от видео, показващо как Салах се среща със ...Виж още
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БГ Футбол
Международният съдия Никола Попов ще ръководи дербито от 7-ия кръг на шампионския плейф на Първа лига между ЦСКА-София и Лудогорец. Двата тима излизат на стадион "Васил Левски" в събота от 20:00 часа. Стефан Апостолов ще ръководи Левски и Ботев (Пловдив).
Съдийски назначения за мачовете от 33-ия кръг на Първа лига:
ПЪРВА ШЕСТИЦА, 7-и кръг:
4 Май 2018 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Ботев АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Николай Йорданов Колев ДАС2: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Веселин Богданов Йорданов
5 Май 2018 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Димитър Русенов Русев ДАС1: Георги Кънчев Димитров ДАС2: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Евгени Тодоров Геров
6 Май 2018 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ФК Верея (Стара Загора)
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Кольо Димитров Данев
ПЛЕЙОФИ 1 (за място в Лига Европа)- ПЪРВИ СРЕЩИ
4 Май 2018 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Славия АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Вангел Борисов Вангелов ДАС2: Мартин Емилов Стоименов
СН: Георги Крумов Виделов
5 Май 2018 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Черно море - Септември София
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Младен Маринчев Маринов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Мустафа Севди Шефкет
СН: Димитър Панайотов Костов
Плейофи 2 (за оставане в Първа лига):
6 Май 2018 г. Неделя 17:30 ч.
Витоша - ФК Дунав 2010 (Русе)
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров ДАС1: Драгомир Димитров Драганов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Константин Делов Писков
7, Май 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
Етър - ОФК Пирин (Благоевград)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Даниел Милков Ников ДАС1: Радослав Петров Гидженов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Антон Симеонов Генов
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(Гост) 9
отговор
цска ке бие Рейтинг: 2 2
(Гост) 8
отговор
Здравни книжки - 20лв. Мониторинг -50 лв. Хасеп - 200 лв. 0897 700 170 Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
мач без значение за лудогорец шампон за 7 пореден път е лудогорец левски взима купата на българия а това цска няма никога спечелена купа бъркате го с стария цска кадето фалира Рейтинг: 1 2
(Гост)
Да умре майка ти дано! Фен съм на Лудогорец! Рейтинг: 2 1
(Гост) 6
отговор
МОЛЯ ГОСПОДИН ДОМУСЧИЕВ ДА НАПРАВИ ПОДАРЪК НА БОРЧЕТО КАТО ПОМОЛИ ШЕФА НА СЪДИИТЕ ДА ИЗПРАТИ Г . КАБАКОВ ЗА СЪДИЯ . ТАКА И ТОЙ ЩЕ УЧАСТВА В ПРАЗНИЦИТЕ НА ОТБОРА НА КОЙТО НАЙ - МНОГО Е ПОМАГАЛ . Г . КАБАКОВ ЗАСЛУЖАВА ТОВА ПРИСЪСТВИЕ . Рейтинг: 9 3
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
Ти си малоумен бе! Кабаков помагаше на Уефски! Рейтинг: 3 0
(Гост)
Н. Попов също заслужава но е след Кабаков . Уместно предложение . Рейтинг: 6 3
(Гост) 5
отговор
Отиде си комунистическият ни заместител и вековното дерби се завърна. Рейтинг: 2 7
(Гост)
Не думай... За 7г. съществуване Селчогорец ви дублира успехите, за които се мъчите 100 и няколко (доколко това, което в момента е на Овча Купел, е онова от 1913г. е съвсем отделна тема). Рейтинг: 6 2
(Гост) 4
отговор
Трябваше да е Волен Чинков, ама с тия прелитащи самолети... знаеш ли какво могат да пуснат :-))) Рейтинг: 6 2
(Гост)
А защо не Кабачето. Рейтинг: 5 1
(Гост) 3
отговор
И Мароканец да е съдията,Лудогорец си е Лудогорец!!!! Рейтинг: 8 4
(Гост) 2
отговор
0:4 Рейтинг: 7 8
(Гост) 1
отговор
Еххх добре,че не е Кабаков :D Рейтинг: 9 7
(Гост)
... или Волен Чинков .... Рейтинг: 11 4