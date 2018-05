Баскетбол Купата на ФИБА Европа е за Венеция 03 май 2018 | 12:06 0 0 0 1 0



Тимът от Венеция бе стигал до финал за Купа “Корач” през далечната 1981 година, както и до Файнъл 4 на Шампионската лига през миналия сезон, но и в двата случая оставаше с празни ръце.

.@REYER1872 are the new #FIBAEuropeCup Champions after defeating @ScandoneBasket in the title duel. Highlights !



https://t.co/mcnTE70Vt6 pic.twitter.com/iZuyMhlX9V — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) May 2, 2018

Отборът на Рейер (Венеция) спечели първи европейски трофей в клубната история, след като надви Сидигас (Авелино) в италианския финал на турнира за Купата на ФИБА Европа. Шампионите бяха взели гостуването си в първия мач със 77:69, а снощи зарадваха феновете у дома с още една победа, макар и само с две точки и след 81:79 спечелиха четвъртия по значимост клубен турнир на Стария континент.Тимът от Венеция бе стигал до финал за Купа "Корач" през далечната 1981 година, както и до Файнъл 4 на Шампионската лига през миналия сезон, но и в двата случая оставаше с празни ръце.Във втория двубой Маркес Хейнс и Хървое Перич вкараха по 16 точки за шампионите, докато Остин Дей добави 15. За Авелино Джейсън Рич наниза 32, а Кирило Фесенко вкара 21 и овладя 15 борби, но това не бе достатъчно.

