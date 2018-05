Моторни спортове Роси вярва, че Лоренсо ще се възстанови от кошмарния си старт в MotoGP 03 май 2018 | 11:44 - Обновена 0 0 0 0 0 #SpanishGP STATS



There have been different winners in #MotoGP at Jerez in the last years: @Official_CS27, @marcmarquez93, @lorenzo99, @ValeYellow46 and @26_DaniPedrosa with wins to his name pic.twitter.com/x5jr7Wilsl — MotoGP™ (@MotoGP) May 3, 2018 Валентино Роси смята, че бившият му съотборник Хорхе Лоренсо ще влезе в ритъм и ще подобри представянето си в MotoGP след кошмарния старт на сезона си. Доктора очаква напредък от него още този уикенд с Гран При на Испания, където миналата година Лоренсо успя да се качи на подиума за първи път, след като започна работата си с Ducati. От началото на сезон 2018 испанецът не успя да финишира в Катар, остана 15-и в Аржентина и 11-и в САЩ и заема 16-а позиция в генералното класиране, докато неговият съотборник Андреа Довициозо е на лидерското място. Хорхе сподели, че му е трудно да приеме представянето си, но Доктора познава неговата позиция. "Ситуацията е трудна. За мен не беше лесно да продължа да вярвам в себе си и да намирам мотивация, когато карах с Ducati. Лоренсо е силен пилот и по мое мнение винаги е бил добър на "Херес". Не знам какво да го посъветвам, това е нещо, което трябва да усети сам", коментира Валентино. Все пак мотоциклетът на Ducati от времето на Валентино Роси е доста назад от настоящия, с който през 2017-а Андреа Довициозо бе претендент за титлата. Според Лоренсо машината със спецификации за 2018-а е свързана повече с физиката на пилота, което намалява неговата скорост.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

