Италия Флоренци: Ако в Шампионската лига се използваше ВАР, финалът можеше да бъде друг 03 май 2018 | 10:51 - Обновена



"Горчивината остава. Особено, след като не беше отсъдена дузпа в наша полза, при която на съперник можеше да се покаже и червен картон. Ако беше станало 3:2 по-рано, можеше да се опитаме да сътворим чудото. Допуснахме седем гола в два мача, но при един от тях



Alessandro Florenzi: "If the #UCL had VAR, I don't know if the Final would've been #RealMadrid v #LFC " https://t.co/Mp5mXqflc5 #ASRoma #FCBayern #RomaLiverpool #ROMLIV #RomaLFC pic.twitter.com/kPIhpoSHSa — footballitalia (@footballitalia) May 2, 2018

Рома можеше да постигне нещо изключително, за което цял Рим мечтаеше. Мисля, че нашите фенове и Италия могат да се гордеят с нас. Надявам се това да бъде отправна точка, а не финална линия, защото искаме да изживеем още такива вечери", коментира Флоренци.



Защитникът Федерико Фацио също е категоричен, че за Рома не са отсъдени две дузпи в реванша.



