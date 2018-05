Авто Мания Audi A8 бе отличен с наградата "World Luxury Car 2018" 03 май 2018 | 10:55 - Обновена 0 0 0 1 0



В своите оценки журито, съставено от 82 представители на 24 държави, отчита не само привлекателността на модела като емоционална стойност, комфорта и безопасността на пътниците, но и редица екологични аспекти на автомобила, както и динамиката на пътя, пазарното му значение и съотношението цена-качество. Audi A8 надделя над двама свои съперници в последния елиминационен кръг на конкурса. Това е деветата цялостна победа на марката в конкурса World Car Awards.



Audi A8 се произвежда в заводите на компанията в германския град Некарсулм и се предлага в дилърската мрежа на марката от ноември 2017 година.



В допълнение към специално подбраните материали и изключителното качество на изпълнение с ниво на ръчна изработка, сред акцентите в оборудването от висша класа са фаровете HD Matrix LED с лазерна светлини Audi laser light, системата за динамично управление на всички колела и пакета релаксиращи функции за задните седалки с масаж на стъпалата. Победи на Audi в конкурса World Car Awards 2005 година Audi A6 World Car of the Year 2007 година Audi RS 4 World Performance Car Audi TT World Car Design of the Year 2008 година Audi R8 World Performance Car Audi R8 World Car Design of the Year 2010 година Audi R8 V10 World Performance Car 2014 година Audi A3 World Car of the Year 2016 година Audi R8 World Performance Car 2018 година Audi A8 World Luxury Car

