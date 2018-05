НБА Хюстън има проблем и той се казва Юта 03 май 2018 | 09:29 - Обновена 0 0 0 2 6



Австралиецът Джон Ингълс записа най-доброто си представяне откакто е НБА играч и вкара 27 точки за 36 минути игра. Той реализира 7/9 от зоната за 3 точки и добави 3 борби и 2 асистенции къ мстатистиката си. Новобранската сензация на Джаз Донован Мичъл вкара 17 точки при лоша стрелба, но компенсира своите 15 пропуска от игра с 11 асистенции. Алек Бъркс също вкара 17 точки, а Руди Гобер и Джей Краудър добавиха по 15 точки всеки.

Jazz take game 2!



Utah knocks off the Rockets 116-108 to even the series at 1 game apiece.pic.twitter.com/7T4Y8hRNVs — NBA News (@NBABBGAMETIME) May 3, 2018

Младият Мичъл отново впечатли фенове и критици, след като пропусна стрелба от средно разстояние, но след това догони собствения си пропуск и го прати в коша със страхотна забивка.

Rudy Gobert had 0 points, 0 FGA and 3 rebounds in 19 minutes in the 1st half of Game 1.



Gobert had 13 points and 9 rebounds in the 1st half tonight. pic.twitter.com/fhK6K44nG6 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 3, 2018

В един момент от срещата - още преди почивката, гостите от Солт Лейк Сити бяха напред с 19 точки, но Рокетс намериха как да се върнат в двубоя. След значително по-силно второ полувреме дори поведоха с 2 точки рано през четвъртата част, но Джаз отново отговориха подобаващо, откъсвайки се напред след серия от 16-2, която бе достатъчна да им гарантира успеха.



Джеймс Хардън с 32 точки бе над всички за Хюстън, Крис Пол добави 23, а Клинт Капела приключи с 21. Хардън направи 11 асистенции, докато Капела овладя 11 борби. Ерик Гордън се включи с 15 точки от пейката.

The #utahjazz did everything Charles Barkley said they couldn't do in Game 2. #TakeNote #nba



Won a game in the series

Tied the series

Went to Gobert on offense

The "other guys" (Ingles, Burks, Crowder, Exum) combined for 68 points

Jazz scored 116 against the Rockets pic.twitter.com/EzCYIZp43c — Jeremiah Jensen (@JJSportsBeat) May 3, 2018

Юта излъга домакините в собствената им игра и вкара 15 тройки от 32 опита (46.9%) срещу само 10/37 (27.0%) за Рокетс.

The Rockets shot 24% in 4th quarter, their 2nd-worst in any 4th quarter all season (reg season or playoffs).



It was especially bad in the final 8 minutes as the Jazz outscored the Rockets 24-14. pic.twitter.com/mrtj4YnpRc — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 3, 2018

