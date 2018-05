Моторни спортове Вижте графика за Гран При на Испания в MotoGP 03 май 2018 | 09:26 - Обновена 0 0 0 0 0 #spanishGP #motogp set up.

Три кръга след старта в Катар топ 5 в класирането при пилотите - Довициозо, Маркес, Винялес, Кръчлоу и Зарко - ще стартират с разлика от само осем точки. Миналата година в Испания пилотът на Honda Дани Педроса изненада всички с триумф, докато Хорхе Лоренсо спечели първия си подиум, откакто се присъедини към Ducati. Тогава неговият съотборник и настоящ лидер в шампионата Андреа Довициозо финишира пети.



За дуото на Yamaha Валентино Роси и Маверик Винялес състезанието в Испания през 2017-а не бе никак успешно, но двамата сега разчитат на подобренията, които направи конструкторът през зимата.



ГРАФИК ЗА ГП НА ИСПАНИЯ



Петък:

Първа тренировка - 10:55 - 11:40 ч.

Втора тренировка - 15:05 - 15:50 ч.



Събота

Трета тренировка - 10:55 - 11:40 ч.

Четвърта тренировка - 14:30 - 15:00 ч.

Квалификация - 15:10 - 15:50 ч.



Неделя

Загрявка - 10:40 - 11:00 ч.

