Баскетбол Били Донован остава начело на Оклахома Сити 03 май 2018 | 05:07 - Обновена



През тази кампания Оклахома Сити отпадна след загуба в 2:4 в серията срещу Юта Джаз в първия кръг на плейофите на Лигата. Основната цел пред ръководството на тима е да запази основните баскетболисти в състава и най-вече звездата на отбора Пол Джордж, към когото има интерес от страна на Лос Анджелис Лейкърс. Thunder GM Sam Presti with media. "48 wins, one of 3 or 4 teams in top 10 in offense and defense, 7th best net rating in the league, 9th best record and we're disappointed and we should be. We expected more out of the team." pic.twitter.com/mpPz3FGKz8 — OKC THUNDER (@okcthunder) May 2, 2018 Били Донован ще остане на поста старши треньор на Оклахома Сити и през следващия сезон, обявиха от тима от НБА. Донован е начело на отбора вече три сезона и има 150 победи и 96 загуби.През тази кампания Оклахома Сити отпадна след загуба в 2:4 в серията срещу Юта Джаз в първия кръг на плейофите на Лигата. Основната цел пред ръководството на тима е да запази основните баскетболисти в състава и най-вече звездата на отбора Пол Джордж, към когото има интерес от страна на Лос Анджелис Лейкърс.

