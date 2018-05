Шампионска Лига Съдията на Рома - Ливърпул бил съкрушен от грешките си 03 май 2018 | 03:19 - Обновена 0 0 0 0 1

EXCLUSIVE: Referee Skomina after the game in the changing room felt destroyed after realising the mistakes, admitted he was wrong — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 2, 2018

Грешките на Скомина ще се коментират в близките дни, а до тях можеше и да не се стигне, ако в Шампионската лига се използваше видеосистемата в помощ на съдиите. Такова мнение изрази и спортният директор на Рома Рамон Родригес Мончи.

Съдията Дамир Скомина бил съкрушен от допуснатите грешки в реванша от полуфиналите на Шампионската лига между Рома Ливърпул (4:2). Реферът не даде дузпа за Рома за игра с ръка, като можеше да остави Ливърпул с човек по-малко половин час преди края на мача. Според известния италиански журналист Танкреди Палмери съдията си дал сметка за грешките си и се чувствал опустошен в съблекалнята след мача.Грешките на Скомина ще се коментират в близките дни, а до тях можеше и да не се стигне, ако в Шампионската лига се използваше видеосистемата в помощ на съдиите. Такова мнение изрази и спортният директор на Рома Рамон Родригес Мончи. 1/2 кръг, сряда 2 май Шампионска Лига Рома 4:2 краен резулат Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Олимпико

Съдия: Damir Skomina 1 20 11 44 21 4 24 48 9 14 17 1 6 17 2 4 26 7 14 5 11 29 Еузебио Ди Франческо Юрген Клоп 4-3-3 4-3-3 Титуляри Алисон 1 1 Лорис Кариус Алесандро Флоренци 24 66 Трент Александър-Арнолд Костас Манолас 44 6 Деян Ловрен Федерико Фасио 20 4 Вирджил ван Дайк Александър Коларов 11 26 Андрю Робъртсън Лоренцо Пелегрини 7 5 Жоржиньо Вайналдум Даниеле Де Роси 16 14 Джордан Хендерсън Раджа Наинголан 4 7 Джеймс Милнър Патрик Шик 14 11 Мохамед Салах Един Джеко 9 9 Роберто Фирмино Стефан Ел Шаарауи 92 19 Садио Мане Резерви Mirko Antonucci 48 17 Рагнар Клаван Дженгиз Юндер 17 2 Натаниел Клайн Максим Гоналон 21 29 Доминик Соланке Раджа Наинголан дузпа 90' Доминик Соланке жълт картон Трент Александър-Арнолд излиза Натаниел Клайн влиза 87' Роберто Фирмино излиза Доминик Соланке влиза Раджа Наинголан гол 86' Костас Манолас жълт картон 84' Андрю Робъртсън жълт картон 83' Садио Мане излиза Рагнар Клаван влиза Алесандро Флоренци жълт картон 76' Стефан Ел Шаарауи излиза 75' Mirko Antonucci влиза Даниеле Де Роси излиза 69' Максим Гоналон влиза Лоренцо Пелегрини излиза 53' Дженгиз Юндер влиза Един Джеко гол 52' 44' Деян Ловрен жълт картон 25' Жоржиньо Вайналдум гол Джеймс Милнър автогол 15' 9' Садио Мане гол 4 Голове 2 7 Ъглови удари 3 46 Центрирания 8 3 Засади 5 6 Точни удари 6 11 Тъчове 3 15 Неточни удари 2 5 Удари от вратата 16 57 Притежание на топката % 43 2 Жълти картони 3 1 Блокирани удари 3 3 Смени 3 0 Контра атаки 1 10 Извършени фалове 14 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Челси 6 3 2 1 16:8 (8) 11 2 Рома 6 3 2 1 9:6 (3) 11 3 Атлетико Мадрид 6 1 4 1 5:4 (1) 7 4 Карабах 6 0 2 4 2:14 (-12) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 9' 0:1 Садио Мане 1:1 Джеймс Милнър 15' 25' 1:2 Жоржиньо Вайналдум 2:2 Един Джеко 52' 3:2 Раджа Наинголан 86' 4:2 Раджа Наинголан 90'

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 499 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1