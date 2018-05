Шампионска Лига Де Роси: Неотсъдената дузпа можеше да ни даде шанс 03 май 2018 | 02:13 - Обновена 0 0 0 0 0



Със сериозен тон обаче опитният футболист отбеляза, че причината за отпадането на Рома не е този епизод, а катастрофалните минути в първия мач, когато “вълците” получиха пет безответни гола и макар и да върнаха два, намалиха шансовете си да продължат напред. В реванша Рома стигна до 4:2 в заключителните минути, но беше късно за ново чудо.



“Видях играта с ръка, огледах се и помислих, че ми е се е сторило. Бях там и видях всичко, но мнението ми няма никакво значение. Дузпата можеше и да обърне мача, но при всички положения ни даваше някакъв шанс, защото оставаше още половин час игра. Все пак изходът от полуфиналите се решава в 180 минути, а в Ливърпул ние получихме някакво затъмнение.



Гордея се с всички момчета, показахме, че не отстъпваме на останалите и сме длъжни да играем полуфинали в Шампионската лига поне веднъж на три години, а не по веднъж на 30. Ще работим, за да станем по-силен отбор", коментира Де Роси.



Съдия: Damir Skomina 1 20 11 44 21 4 24 48 9 14 17 1 6 17 2 4 26 7 14 5 11 29 Еузебио Ди Франческо Юрген Клоп 4-3-3 4-3-3 Титуляри Алисон 1 1 Лорис Кариус Алесандро Флоренци 24 66 Трент Александър-Арнолд Костас Манолас 44 6 Деян Ловрен Федерико Фасио 20 4 Вирджил ван Дайк Александър Коларов 11 26 Андрю Робъртсън Лоренцо Пелегрини 7 5 Жоржиньо Вайналдум Даниеле Де Роси 16 14 Джордан Хендерсън Раджа Наинголан 4 7 Джеймс Милнър Патрик Шик 14 11 Мохамед Салах Един Джеко 9 9 Роберто Фирмино Стефан Ел Шаарауи 92 19 Садио Мане Резерви Mirko Antonucci 48 17 Рагнар Клаван Дженгиз Юндер 17 2 Натаниел Клайн Максим Гоналон 21 29 Доминик Соланке Раджа Наинголан дузпа 90' Доминик Соланке жълт картон Трент Александър-Арнолд излиза Натаниел Клайн влиза 87' Роберто Фирмино излиза Доминик Соланке влиза Раджа Наинголан гол 86' Костас Манолас жълт картон 84' Андрю Робъртсън жълт картон 83' Садио Мане излиза Рагнар Клаван влиза Алесандро Флоренци жълт картон 76' Стефан Ел Шаарауи излиза 75' Mirko Antonucci влиза Даниеле Де Роси излиза 69' Максим Гоналон влиза Лоренцо Пелегрини излиза 53' Дженгиз Юндер влиза Един Джеко гол 52' 44' Деян Ловрен жълт картон 25' Жоржиньо Вайналдум гол Джеймс Милнър автогол 15' 9' Садио Мане гол 4 Голове 2 7 Ъглови удари 3 46 Центрирания 8 3 Засади 5 6 Точни удари 6 11 Тъчове 3 15 Неточни удари 2 5 Удари от вратата 16 57 Притежание на топката % 43 2 Жълти картони 3 1 Блокирани удари 3 3 Смени 3 0 Контра атаки 1 10 Извършени фалове 14 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Челси 6 3 2 1 16:8 (8) 11 2 Рома 6 3 2 1 9:6 (3) 11 3 Атлетико Мадрид 6 1 4 1 5:4 (1) 7 4 Карабах 6 0 2 4 2:14 (-12) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 9' 0:1 Садио Мане 1:1 Джеймс Милнър 15' 25' 1:2 Жоржиньо Вайналдум 2:2 Един Джеко 52' 3:2 Раджа Наинголан 86' 4:2 Раджа Наинголан 90'

