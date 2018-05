Снукър Нова "Крусибъл" класика - Хигинс устоя на устрема на Тръмп 03 май 2018 | 00:27 - Обновена 0 0 0 0 3

Джъд Тръмп доказа, че принаделжи точно там, където очакват от него да бъде още преди седем години, когато изгря на голямата сцена в "Крусибъл". Само че Асото в колодата отново се сгромоляса срещу "евъргрийна" Джон Хигинс, който го надви с 13:12 в единствения четвъртфинал в Шефилд този сезон, обещал да се превърне в класика.

Вълшебника от Уишоу защити реномето си на непоколебим и постоянен, като и в 24-ото си участие на Световно първенство доказа класата и нервите си в решителен фрейм - единствената му загуба в такава партия за всичките тези сезони остава през 96-а също на четвъртфиналите от Рони О'Съливан.



Хигинс ще се бори за място на втори пореден финал (в деветото си участие в полуфинал) с дебютанта на предпоследната фаза Кайрън Уилсън.

Асото в колодата стигна първи до спечелването на пет фрейма и се оттегли с аванс след края на първата сесия - 5:3. Англичанинът направи същинска кражба в третия фрейм, за да поведе с 2:1, тъй като изоставаше с 1-57, но направи отлично разчистване на стойност 58 и с последната черна взе и партията. Оттам нататък Тръмп реализира още два големи брейка от 100 и 71, за да поведе значително в резултата с 4:1. Хигинс обаче демонстрира типичната си непоколебимост и спечели следващите два фрейма, првейки в първия от тях серия от 74. Нова поредица от 77 на Тръмп обаче му осигури аванс в края на сесията - 5:3.



Вторият сегмент бе доста резултатен и за двамата, като Тръмп зададе темпото с брейк от 89, преди и двамата да направят 64 във фрейм номер 10, който обаче отиде на сметката на англичанина, разчистил до последния цвят. Великият шотландец не трепна и добави следващите две партии на сметката си чрез поредици от 65 и 61 за 7:5, преди отново да остави опонента си без отбелязана точка с брейкове от 53 и 56 във фрейм номер 13. Тръмп се отчете с по-голямата серия след това, но серията от 51 не се оказа достатъчна за успех и Хигинс открадна още една партия, преди да затвърди превъзходството си с ново 51 за 8:7. Джъд взе следващия фрейм и си осигури комфорта да не изостава в резултата в началото на последния сегмент от двубоя.

