Снукър Времето се върна назад в "Крусибъл" 03 май 2018 | 00:15 - Обновена 0 0 0 1 0

His career looked over 12 months ago... #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/WULKm1bkx8 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

43-годишният левичар спечели пет от шестте разиграни фрейма в последната сесия срещу Капитана, като ще се изправи срещу Бари Хоукинс във формат от максимум 33 фрейма за място на финала. Целта на Уилямс е да стане едва шестият майстор на щеката в историята с повече от две световни титли, след като има триумфи през далечните 2000 и 2003 година.

This man just keeps on going... #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/4MTCVK6yt6 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

Уелския дракон започна подобаващо сесията със сенчъри брейк от 135 точки, но Капитана отговори подобаващо с разчистване на стойност 63 и сенчъри на свой ред - 126. Двамата продължиха оспорваната битка, преди Картър да се откъсне с 4:3, благодарение на поредица от 82, а Уилямс спечели последния фрейм от сесията за 4:4, след като тя два пъти беше рестартирана.



Уилямс откри втория сегмент със сенчъри брейк от 114 точки, а след това добави и поредица от 53, за да поведе с 6:4. Картър се пробуди със серия от 85 в следващата партия, след което двамата си разделиха по един оспорван и биткаджийски фрейм. Последва нова размяна на партии, като Капитана се отчете с брейк от 50, за да направи резултата 8:7 с печеливш удар по последната черна, но Уелския дракон наниза нов сенчъри от 113, за да приключи частта при 9:7 в своя полза.

HUGE clearance from @markwil147...



...and it was only the colours! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/t5DjAUIK3u — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

Последва унищожителна акция на Уилямс в заключителната трета сесия, като той взе първия фрейм с визита на стойност 83 за 10:7. Картър веднага отговори с 51 в следващата партия, но в оспорвания фрейм уелсецът успя да разчисти цветовете и да си увеличи преднината на 11:7.

Капитана пак отвърна на предизвикателството с 54 за 11:9, но Уилямс отбеляза своя четвърти сенчъри брейк в мача и осми в турнира - 113 за 12:8. След интервала двамата разиграха наистина биткаджийска партия без солидни визити, която отново отиде на сметката на Уелския дракон и той се поздрави с крайната победа и класиране на полуфиналите. Renaissance. Revival. Resurgence.



Whatever you want to call @markwil147's return to prominence, it could culminate in a third world crown!



Just two matches separate him from the @Betfred World Championship title...#ilovesnooker pic.twitter.com/VSexhGxvtD — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018 За първи път от 2011 година Марк Уилямс се класира на полуфиналите на Световното първенство по снукър в "Крусибъл", след като надделя с 13:8 над Али Картър. Уелския дракон се наслаждава на най-успешния си сезон от 15 години насам, след като има две ранкинг титли на сметката си (спирайки също суша от 2011-а) и чудесно представяне на най-голямата възможна сцена в Шефилд.43-годишният левичар спечели пет от шестте разиграни фрейма в последната сесия срещу Капитана, като ще се изправи срещу Бари Хоукинс във формат от максимум 33 фрейма за място на финала. Целта на Уилямс е да стане едва шестият майстор на щеката в историята с повече от две световни титли, след като има триумфи през далечните 2000 и 2003 година.Уелския дракон започна подобаващо сесията със сенчъри брейк от 135 точки, но Капитана отговори подобаващо с разчистване на стойност 63 и сенчъри на свой ред - 126. Двамата продължиха оспорваната битка, преди Картър да се откъсне с 4:3, благодарение на поредица от 82, а Уилямс спечели последния фрейм от сесията за 4:4, след като тя два пъти беше рестартирана.Уилямс откри втория сегмент със сенчъри брейк от 114 точки, а след това добави и поредица от 53, за да поведе с 6:4. Картър се пробуди със серия от 85 в следващата партия, след което двамата си разделиха по един оспорван и биткаджийски фрейм. Последва нова размяна на партии, като Капитана се отчете с брейк от 50, за да направи резултата 8:7 с печеливш удар по последната черна, но Уелския дракон наниза нов сенчъри от 113, за да приключи частта при 9:7 в своя полза.Последва унищожителна акция на Уилямс в заключителната трета сесия, като той взе първия фрейм с визита на стойност 83 за 10:7. Картър веднага отговори с 51 в следващата партия, но в оспорвания фрейм уелсецът успя да разчисти цветовете и да си увеличи преднината на 11:7.Капитана пак отвърна на предизвикателството с 54 за 11:9, но Уилямс отбеляза своя четвърти сенчъри брейк в мача и осми в турнира - 113 за 12:8. След интервала двамата разиграха наистина биткаджийска партия без солидни визити, която отново отиде на сметката на Уелския дракон и той се поздрави с крайната победа и класиране на полуфиналите.

Още по темата

0 0 0 1 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1776

1