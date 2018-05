Англия Манчестър Юнайтед допуснал грешка с Фелаини 02 май 2018 | 20:14 - Обновена 0 0 0 0 1 Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Маруан Фелаини обвини тима си в допускане на грешка при преговорите между двете страни за подновяването на договора на футболиста. Както е известно, неговият контракт изтича в края на настоящия сезон, но “червените дяволи” все още не са постигнали споразумение с белгиеца. Както е известно, неговият контракт изтича в края на настоящия сезон, но “червените дяволи” все още не са постигнали споразумение с белгиеца. “От клуба правят всичко възможно да ме задържат, но допуснаха грешка, като не удължиха договора ми предишния сезон. Сега съм в силна позиция, особено откакто Моуриньо твърди, че иска да ме задържи. Миналата година отидох при мениджъра и му заявих, че искам нов контракт. Тогава имах втора среща, но няма да питам за това 10 пъти”, заяви Фелаини пред Sport Magazine. "The entire staff is doing everything I can to stay. But the club made a mistake by not extending my contract last year. Now I am in a strong position, especially since Mourinho has stated that he wants to keep me." - Fellaini (via Sport) #mufc pic.twitter.com/UTBU8Cu2LO — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) May 2, 2018 30-годишният играч намекна и за цените, които диктуват трансферните прозорци напоследък. “След това станах важен за тима. Един добър футболист струва 50 млн. евро. Клубът знае, че сгреши. Преговарям с Юнайтед, но има редица отбори, които проявяват интерес към мен. Чакам какво ще стане. Може и да напусна, но не забравяйте, че съм в един от топ клубовете в света. Познавам се с всички съотборници и всички в клуба ме уважават. Защо да искам промяна?”, допълни той.

