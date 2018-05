Тенис Кайл Едмънд е 1/4-финалист в Ещорил 02 май 2018 | 18:58 - Обновена 0 0 0 0 1



Третият поставен в схемата Едмънд победи участващия с "уайлд кард" Алекс Дьо Мино (Австралия) с 6:2, 7:5 за 1:37 час.

Kyle Edmund is the first player into Estoril Open QFs. Great performance to beat Alex De Minaur 6-2, 7-5.



They face each other again tomorrow in doubles. pic.twitter.com/N63On2dZ6X — José Morgado (@josemorgado) May 2, 2018

Миналата година на този турнир британецът загуби от квалификанта Жоао Домингеш в първия кръг, но след двубоя днес той заяви, че значително е подобрил играта си в последните 12 месеца.



В следващия кръг Едмънд ще играе с победителя от изцяло португалския сблъсък между Жоао Соуза и Педро Соуза.

