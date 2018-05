Бензема изравни постижение на Меси в ШЛ

Въпреки зачестилите напоследък критики по негов адрес, нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема подобри или изравни редица постижения с двата си гола във вратата на Байерн (Мюнхен) в снощния полуфинал от Шампионската лига.

Французинът вече има 4 гола в тази фаза на турнира, колкото има и Лионел Меси. Бензема обаче го е сторил в една среща по-малко от суперзвездата на Барселона - 12 срещу 13. Аржентинецът е вкарал попаденията си именно срещу мадридчаните и баварския клуб.

Karim Benzema



- First double in Europe since 2014

- Four goals in semi-finals

- One goal away from equalling Ruud van Nistelrooy's #UCL tally pic.twitter.com/H5YXFIzRIH