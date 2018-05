Волейбол Солидно българско участие на финалите на Шампионската лига в Букурещ 02 май 2018 | 17:56 0 0 0 0 0

Броени дни остават до финалната фаза в Шампионската лига при жените, която ще се проведе в Румъния (5-6 май). Този сезон България ще има цели четири представителки - Петя Баракова и Славина Колева от домакина Алба-Блаж, както и Добриана Рабаджиева и Христина Русева от Галатасарай (Истанбул).





F4 in Bucharest: Naz Aydemir recorder in Champions League #volleyball #WoV #CLVolleyW https://t.co/dDd4oNxhVU pic.twitter.com/O1zh48gH3h — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) May 2, 2018

