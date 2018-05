Снукър След загубения “Мастърс” Уилсън пребори Пистолета за 1/2-финал в “Крусибъл” 02 май 2018 | 17:31 - Обновена 0 0 0 0 0

We have our second semi-finalist @KyrenWilson beats Mark Allen 13-6#EurosportSnooker pic.twitter.com/kuhN8d0BY5 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 2, 2018

За Уилсън това бе трето поредно участие в трети кръг на Световното в Шефилд, като най-после успя да го прескочи и да се присъедини към Бари Хоукинс сред полуфиналистите. Воина ще има страховито препятствие в следващата фаза в лицето на Джон Хигинс или на Джъд Тръмп, които са 8:8 след две сесии.

Kyren Wilson 13 - 6 Mark Allen

1st session: 4-4

2nd session: 7-1

3rd session: 2-1#WorldSnookerChampionship2018 #stats pic.twitter.com/Ia3zrObq5n — Michael F. (@michi147_f) May 2, 2018 Като цяло Уилсън бе доста по-резултатният от двамата играчи (1242:816 точки), като направи общо девет серии от над 50 точки - 52, 53, 63, 83, 90, 90, 92, 105 и 125, а Пистолета се отчете с 51, 53, 54, 60, 78 и 78. Първата сесия между двамата бе разделена - 4:4, но Уилсън спечели цели седем от осемте партии във втория сегмент, като първо пое контрол с три поредни за 7:4, благодарение на брейкове от 105 и 90.

Kyren Wilson 13-6 Mark Allen [Quarter Finals]#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/iaHzclsmum — World Snooker (@WorldSnooker1) May 2, 2018

Алън върна един фрейм чрез визита на стойност 78, като имаше всички шансове да вземе и следващия, преди да пропусне труден удар по последната червена в близост до борда. Уилсън се възползва и поведе с 8:5, а фрейм 14 също можеше да отиде на сметката и на двамата, защото Воина водеше с 21 точки, когато пропусна с механичния мост последната кафява. След сейфти размяна Алън опита да я вкара, но я преподряза и това даде шанс на Уилсън да увеличи още преднината си. Англичанинът доминираше във фрейм 15, а после добави и 16-ия с брейк от 92 за 11:5.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1043

