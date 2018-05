Тенис Джокович си призна: Не съм уверен както преди 02 май 2018 | 17:13 - Обновена 0 0 0 0 1

Stretch partner (yesterday) @MihailoTopic pic.twitter.com/IIbZMqWDgb — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 1, 2018

"Аз винаги съм вярвам в себе си и затова успях да реализирам всичките си детски мечти, но в момента увереността ми не е на най-високо ниво", каза Джокович пред репортери. "Това не е изненадващо предвид липсата на резултати и това, което мога да направя е да работя здраво, за да я възстановя. С няколко добри мача и един добър турнир увереността ми ще се върне", добави Джокович.



Белградчанинът е участвал в само пет турнира от началото на сезона след дълго отсъствие заради контузия, в които има баланс от 5 победи и 5 поражения.



