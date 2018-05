Тенис Григор отказа да се бори с Федерер в Щутгарт? 02 май 2018 | 15:40 - Обновена 0 0 0 0 11

ATP250 Stuttgart #EntryList pic.twitter.com/fq5V2pR802 — Jacques Ukraine (@Jacques_Ukraine) May 2, 2018

Именно в германския град швейцарецът ще направи завръщането си на корта и ще стартира сезона на трева, но Димитров явно е отказал присъствие, въпреки че от повече от половин година бе потвърдил и всъщност бе първата сигурна звезда в схемата. Just spotted @GrigorDimitrov in #Stuttgart pic.twitter.com/kM2fYNy69F — Silvia Nova (@ms_novah) April 17, 2018 Все още дори той фигурира на рекламните постери на турнира, но липсата му в обновения стартов списък или е нелепа грешка на организаторите, или негово решение в последния момент, което все още няма обяснение.



Ето списъка с играчите в основната схема в Щутгарт:



Марко Чекинато

Хьон Чонг

Роджър Федерер

Давид Ферер

Тейлър Фриц

Мартон Фучович

Петер Гойовчик

Филип Колшрайбер

Ник Кирьос

Фелисиано Лопес

Джон Милман

Гаел Монфис

Беноа Пер

Гуидо Пея

Люка Пуй

Милош Раонич

Денис Шаповалов

Ян-Ленард Щруф

