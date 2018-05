Снукър Специалистът в “Крусибъл” изхвърли фаворит номер 1 за титлата 02 май 2018 | 13:27 0 0 0 0 1

Хоукинс бе спечелил шест от осемте фрейма във втората сесия помежду им и водеше с 11:5 преди последния сегмент, в който бе категоричен и взе нужните му два фрейма, като приключи мача със страхотен сенчъри брейк от 117 точки. Англичанинът е спечелил цели 18 мача в Шефилд от 2013 насам, което е повече дори от трикратния шампион Марк Селби, но е изумително, че все още няма корона. Той реализира брейкове от 60, 73 и 76 в началото на втората сесия, за да дръпне значително с 8:3, но Дин се върна в двубоя с поредици от 102 и 52, само че високият стандарт на брейк-билдинга продължи и Хоукинс поведе с 9:5 след серия от 63.

Фрейм номер 15 бе решителен, защото Дин изоставаше с 46-47, когато опита труден удар по предпоследната червена за боулк ъгъл, но я пропусна и опонентът му направи отлично разчистване под напрежение. Хоукинс приключи сесията стилно със сенчъри от 113, а впоследствие и мача в 18-ия фрейм с гореспоменатата визита от 117.

