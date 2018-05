Моторни спортове Синът на Уейн Гарднър счупи и двата си крака в мотокрос инцидент 02 май 2018 | 12:54 - Обновена 0 0 0 1 0 Remy Gardner has broken both legs and an ankle in a nasty motocross shunt. #Moto2 https://t.co/UXvxZmsUVh — Motorsport.com (@Motorsport) May 1, 2018 Синът на легендарния мотоциклетист Уейн Гарднър – Реми счупи и двата си крака при мотокрос инцидент и ще пропусне немалка част от сезона си в междинния клас Moto2. Австралиецът ше претърпи операция в Барселона, а на негово място в Moto2 тима ще стартира Ектор Гарсо. Реми Гарднър започна сезон 2018 по най-добрия начин в кариерата си, а сега ще трябва да направи дълга пауза. Пилотът заема 12-а позиция с актив от 14 точки.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

