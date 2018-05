НБА Стеф Къри блестящ при завръщането си в игра 02 май 2018 | 10:48 - Обновена 0 0 0 0 7



По този начин шампионите в НБА защитиха домакинското си предимство и водят с 2:0 победи преди серията да се прехвърли в Луизиана.



Stephen Curry puts up 28 PTS, 5 3PM off the bench for the @warriors in his return to #NBAPlayoffs action! #DubNation pic.twitter.com/uI2ozmiWbl — NBA (@NBA) May 2, 2018

Успехът обаче не дойде никак лесно заради солидния старт на "пеликаните", които водеха с 9 точки в един момент от първата четвърт. Двата тима си разменяха водачеството в резултата до средата на третата част, когато Голдън Стейт най-после успя да поеме пълен контрол над случващото се на терена и да успокои зрителите в "Оракъл Арина".



Кевин Дюрант бе най-резултатен за победителите с 29 точки, Дреймонд Грийн остана само на една борба от втори пореден "трипъл-дабъл" с 20 точки, 9 борби и 12 асистенции, а Андре Игуодала реализира 15 точки.



Стеф Къри отбеляза 28 точки за 27 минути на терена в първия си мач от повече от шест седмици и помогна на Голдън Стейт да победи със 121:116 Ню Орлиънс във втория мач от серията между двата отбора в Западната конференция.

