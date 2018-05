Англия Моуриньо избра своя играч в Манчестър Юнайтед и му връчи историческа награда 02 май 2018 | 10:42 - Обновена 0 0 0 0 1



Мактоминей, който е продукт на школата на Манчестър Юнайтед, дебютира в Премиър лийг още през миналия сезон, но през настоящата кампания записа 20 мача във всички турнири.



"Мисля, че мечтата на всяко момче, което пристигне в клуба, е да играе за първия отбор. Когато тази мечта бъде реализирана, следващата е да играе в големите мачове, да играе в Шампионската лига, и в крайна сметка да играе за националния отбор. Този играч постигна всичко това за пет или шест месеца, така че той е моят Футболист на годината", заяви Моуриньо по време на самата церемония.



По-късно португалецът добави: "Честно казано, се колебаех между него и Матич. През миналата година Матич ми каза: "Искам да играя за теб и за Манчестър Юнайтед и ще го направя". И той го направи през този сезон. Беше много постоянен по отношение на баланса на целия отбор. И като игра, и като мислене. Във всеки един мач. Щях да дам наградата на него, но когато разбрах, че от двете награди, които се дават на млади играчи, Скот няма да получи нито една, реших да променя избора си. Той постигна всичко. Започна сезона като играч от академията и го завърши като футболист, който играе в най-големите мачове - в дербитата от Премиър лийг и е Шампионската лига. Стана много важен член на нашия състав. Затова си помислих, че това момче няма как да се прибере вкъщи без награда".



Самият Неманя Матич пък получи приза за Гол на сезона за победното му попадение при обрата срещу Кристъл Палас. I think we all knew who was winning this one...



