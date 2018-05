Бойни спортове Хърн: Далеч сме от споразумение за Джошуа - Уайлдър 02 май 2018 | 10:21 - Обновена 0 0 0 0 1 Deontay Wilder and Eddie Hearn react to Wilders offer of 50 Million #JoshuaWilder pic.twitter.com/TmtMf5Mq9k — BOXING CORNER 24/7 (@boxingcorner247) April 28, 2018



"За да бъде подписан договор за мач, трябва да получим отговори на десетки важни въпроси - обясни Еди Хърн пред "Скай Спортс". - А това до момента не се е случило. Един от най-ключовите моменти е къде ще се проведе двубоят. Великобритания е по-привлекателен вариант от САЩ, но трябва да разгледаме всички детайли преди да везмем решение. Договор за мач между Уайлдър и Джошуа е много далеч от подписване." Hearn Cautions That Joshua-Wilder Has 2-3 Weeks To Get Done https://t.co/yZ0dMGcTSL pic.twitter.com/Gh1IRxrPnL — BoxingScene.com (@boxingscene) May 1, 2018 Британският промоутър Еди Хърн уби желанието на феновете, които искат да гледат двубой между Антъни Джошуа и Дионтей Уайлдър. След интересните оферти и контра оферти през последните дни все още няма нищо конкретно за този мечтан сблъсък в тежка категория."За да бъде подписан договор за мач, трябва да получим отговори на десетки важни въпроси - обясни Еди Хърн пред "Скай Спортс". - А това до момента не се е случило. Един от най-ключовите моменти е къде ще се проведе двубоят. Великобритания е по-привлекателен вариант от САЩ, но трябва да разгледаме всички детайли преди да везмем решение. Договор за мач между Уайлдър и Джошуа е много далеч от подписване."

