Бойни спортове Фюри: В по добра форма съм, отколкото за мача с Кличко (видео) 02 май 2018 | 10:20 - Обновена 0 0 0 1 6 pic.twitter.com/gRZbp2u9SX — DON TYSON FURY (@Tyson_Fury) April 12, 2018



Fury: Joshua Has Ability, But I'm Too Naturally Gifted For Him https://t.co/7Nty44HfpW pic.twitter.com/cgAlauqnZt — BoxingScene.com (@boxingscene) May 1, 2018

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри продължава да се самонадъхва със свои интервюта и постове в социалните мрежи. Непобедената британска звезда обяви, че в момента се намира в по-добра форма, отколкото за мача с Владимир Кличко."Обещавам, че отново ще стана световен шампион - каза Фюри. - Трябваше да се боря с килограмите, което не беше много забавно. Но дори и когато тежах 170 кг бях доста бърз и опасен. Сега съм по-малко и изглеждам по-добре. Ще видите една по-добра моя версия."Последният мач на Фюри беше през ноември 2015 г. Тогава той детронира Владимир Кличко. Очаква се шоуменът да се завърне на 9 юни.

