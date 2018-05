Испания Лука Модрич: Творим нещо изключително и впечатляващо 02 май 2018 | 09:16 - Обновена 0 0 0 0 2



IT'S NOT BASKETBALL! If this isn't handball, then what is? @realmadriden @FCBayernEN @ChampionsLeague @MarceloM12 pic.twitter.com/Outc10L0Xe — Neal Collins (@nealcol) May 2, 2018 Халфът на Реал Мадрид Лука Модрич бе много щастлив от класирането на отбора му за финала в Шампионската лига."Трудно е за пет години четири пъти да стигнеш до финала, но ние го направихме. Много сме щастливи сме, защото продължаваме да творим нещо изключително и впечатляващо. Трябва да направим още една крачка и се надявам, че ще можем да вдигнем още една купа на Шампионската лига над главите си. Във финала винаги е сложно.Той говори и за ситуацията с Марсело (гра с ръка в наказателното поле). "Споровете за съдийството? Винаги има полемики, когато ние играем. Не видях ситуацията с Марсело и не мога да я коментирам. Някои хора искат да принизят нашите успехи. Свикнали сме с това", добави Модрич.

