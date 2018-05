Снукър Тръмп дръпна на Хигинс в “Крусибъл”, Уилямс - Картър 128:128 01 май 2018 | 20:38 0 0 0 0 0

A break off 77 means Judd Trump has a 5-3 lead after the first session against John Higgins.



He's had the better of things...#bbcsnooker pic.twitter.com/pr2UMZgl3P — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 1, 2018

Англичанинът направи същинска кражба в третия фрейм, за да поведе с 2:1, тъй като изоставаше с 1-57, но направи отлично разчистване на стойност 58 и с последната черна взе и партията. Оттам нататък Тръмп реализира още два големи брейка от 100 и 71, за да поведе значително в резултата с 4:1. Хигинс обаче демонстрира типичната си непоколебимост и спечели следващите два фрейма, првейки в първия от тях серия от 74. Нова поредица от 77 на Тръмп обаче му осигури аванс в края на сесията, като двамата ще подновят спора си утре в 12.

Nothing between them.



Mark Williams takes frame eight after two re-racks.



It's beautifully poised against Ali Carter after the first session. pic.twitter.com/bm5JESchfl — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 1, 2018

