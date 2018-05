Бойни спортове Антъни Джошуа избира съперник до 10 дни 01 май 2018 | 18:46 - Обновена 0 0 0 0 4 Световният шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа ще определи следващия си съперник до десетина дни, съобщи Бари Хърн, баща на промоутъра на британския боксьор Еди Хърн.



Вариантите пред носителя на 4 шампионски пояса за три, като Кубрат Пулев, който се размина с мач срещу британеца заради контузия вече е извън сметките. Barry Hearn: Deontay Wilder is One of Three Choices For Joshua https://t.co/O0IpoaPhFJ pic.twitter.com/f9yKFCbiMc — BoxingScene.com (@boxingscene) May 1, 2018 "Антъни Джошуа решава. Той има избор. Мисля, че неговото предпочитание е Александър Поветкин като задължителен претендент (на WBA), а също така Джарел Милър, който е в топ 5, и Дионтей Уайлдър. Това са трите основни избора и очаквам той да прецени в следващите 7 до 10 дни. Той е умен млад мъж и финалното решение винаги е негово", коментира Бари Хърн.

