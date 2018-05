Тенис Квитова се класира за втори кръг в Прага 01 май 2018 | 17:36 0 0 0 0 0



Двукратната шампионка от "Уимбълдън" Квитова победи сънародничката си и участваща с "уайлд кард" Тереза Смиткова с 6:1, 6:3 за 70 минути. Следващата съперничка на Квитова е рускинята Наталия Вихлянцева.

.@Petra_Kvitova is going home!



Prague is Lap 21/56 on the @Porsche #RaceToSingapore! pic.twitter.com/AaPJkpXFEY — WTA (@WTA) April 30, 2018

39-годишната швейцарска ветеранка Пати Шнидер отпадна в първия кръг. Шнидер, която преодоля квалификациите, загуби от представителната на домакините Дениса Алертова с 4:6, 4:6.



Германката Антония Лотнер елиминира сънародничката си Мона Бартел с 6:0, 7:5 за 79 минути.



