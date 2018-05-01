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Волейбол

Полша с всичките си звезди във Лигата на нациите

01 май 2018 | 16:41
Полша с всичките си звезди във Лигата на нациите
Новият селекционер на световния шампион Полша - опитният и колоритен белгиец Витал Хейнен, обяви разширения състав за нова Волейболна лига на нациите (б.р. бившата Световна лига). 48-годишният Хейнен е извикал 26 играчи, както и двама допълнителни, които ще вземат участие само в подготовката.

Отборът ще се събере във Варшава на 7 май за медицински прегледи. Два дни по-късно започват заниманията в тренировъчния лагер в Спала. "Дружина полска" ще изиграе и две контроли преди Лигата срещу Канада, водена от бившият селекционер на Полша Стефан Антига - в Катовице (19 май) и в Ополе (21 май).

Полша ще започне участието си в Лигата на нациите на турнира в Група 3 от първия уикенд, на който ще бъде домакин, срещу Република Корея, Русия о Канада. В третия уикенд пък "Дружина полска" ще бъде в Група 10 заедно с България, Италия и Япония, като срещите ще се изиграят в Осака.

Разширеният състав на Полша за Лигата на нациите:

Разпределители:
Фабиан Джизга (Олимпиакос Пирея, Гърция)
Марчин Януш (СКРА Белхатов)
Марчин Коменда (ГКС Катовице)
Гжегож Ломач (СКРА Белхатов)

Диагонали:
Давид Конарски (Зиратбанк Анкара, Турция)
Бартош Курек (Зиратбанк Анкара, Турция)
Лукаш Качмарек (Цупрум Любин)
Мачией Музай (Ястжембски Венгел Ястжембие-Здруй)
Дамян Шулц (Лотос Трефъл Гданск)

Посрещачи:
Михал Кубяк (Пекин, Китай)
Матеуш Мика (Лотос Трефъл Гданск)
Бартош Беднож (СКРА Белхатов)
Александър Сливка (Асеко Ресовия Жешув)
Артур Шалпук (Лотос Трефъл Гданск)
Томаш Форнал (Церад Чарни Радом)
Бартош Кволек (Онико Варшава)

Центрове:
Матеуш Биениек (ЗАКСА Кенджежин-Кожле)
Норберт Хубер (Церад Чарни Радом)
Якуб Кочановски (Индикпол Олшчин)
Бартломией Лемански (Асеко Ресовия Жешув)
Ян Новаковски (Онико Варшава)
Пьотър Новаковски (Лотос Трефъл Гданск)

Либера:
Качпер Пиехоцки (СКРА Белхатов)
Дамян Войташек (Онико Варшава)
Павел Заторски (ЗАКСА Кенджежин-Кожле)
Михал Журек (Индикпол Олшчин)

Допълнителни играчи:
Лукаш Козуб - разпределител (МКС Бенджин)
Матеуш Масловски - либеро (Асеко Ресовия Жешув)

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Спортни новини		 Прочетена 359

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Левандовски куруру
(Гост) 1
отговор
01 май 2018 | 17:35

Абе що махнахте Европейското оървенство немога бееее, поне 1/8 финали ше има ли да почна от там да го гледам па нека е зимата или на баба марта финала,лигата на евро нац отборите Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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